Tuchel: “Gol annullato? Decisione disastrosa, difficile accettarla. L’arbitro ha ammesso l’errore”

Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, ha così parlato in zona mista dopo la sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid: “Siamo delusi e anche arrabbiati per l’ultima decisione sul fuorigioco, è stata fischiata una posizione che non era irregolare.Eravamo molto vicini alla meta”.

Poi ha proseguito: “Per battere il Real Madrid devi farlo sotto la doccia, non solo in campo, non basta; questa sera comunque abbiamo subìto il pareggio con un errore del nostro miglior giocatore, e abbiamo comunque dimostrato grande spirito. La decisione del guardalinee e dell’arbitro è stata disastrosa, difficile accettarlo. L’arbitro ha ammesso l’errore, chiedendo scusa, ma l’errore è anche del guardalinee, ce ne sono stati due anche dovuti all’ansia. Non devi essere perfetto al Bernabeu, devi fare il necessario, essere abbastanza bravo, e noi lo siamo stati: ma dobbiamo accettare quello che è successo”.

Foto: Instagram Bayern