Tuchel: “Futuro? Il Bayern cerca un allenatore da tempo. Sarebbe scorretto chiedermi di restare”

Il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, ha parlato del suo futuro confermando l’addio al club bavarese a fine stagione.

Queste le sue parole: “Da quando abbiamo deciso di separarci al termine di questa stagione, la società ha cominciato un’intensa attività di ricerca del nuovo allenatore. Anzi, probabilmente questa cosa è iniziata anche prima del nostro colloquio, con cui abbiamo concordato l’addio. Ora sarebbe scorretto dire ‘Ah, adesso continueremo con te e fare marcia indietro. No, dal mio punto di vista questo è chiaro. La risoluzione del contratto è stata concordata, questo è un dato di fatto. Ma qualunque patto può essere annullato congiuntamente, come potete vedere. Perché avevamo un contratto in vigore e abbiamo deciso di risolverlo. Quindi tutto è possibile”.

Foto: twitter Bayern