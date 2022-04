Tuchel: “Fiducioso che Rüdiger resti con noi. Ora però abbiamo le mani legate”

Tony Rüdiger, contratto in scadenza a giugno, è al centro delle trattative di mercato in queste settimane. Su di lui la Juve, ma anche tanta concorrenza dall’estero. Thomas Tuchel, però, si dice fiducioso per il rinnovo di contratto col Chelsea: “Penso che abbiamo buone possibilità che rimanga un nostro giocatore. Ora abbiamo la mani legate, non possiamo rinegoziare con lui. Contatti col Barcellona? È abbastanza giusto, se è vero che ascolta altre offerte. È così che vanno le cose”.

FOTO: Twitter Premier League