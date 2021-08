Tuchel: “Felice che Lukaku sia qui. E’ un valore aggiunto per una rosa già molto forte”

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Premier con il Crystal Palace, parlando anche dell’arrivo di Lukaku.

Queste le parole del tedesco: “Sono davvero felice che Lukaku sia tornato qui. In termini di personalità, velocità, carattere è un’aggiunta eccellente per noi. Ha la forza, il fisico, la personalità per darci una mano e può avere un grande impatto. Allo stesso tempo è un ragazzo umile, un giocatore-squadra che tiene al Chelsea. E’ tifoso da sempre di questo club e siamo onorati di accoglierlo. Abbiamo tutti la sensazione che ne sia valsa la pena. E’ stato importante il suo desiderio di tornare al Chelsea per finire ciò che aveva cominciato. L’arrivo di Lukaku è un’aggiunta perfetta per la nostra squadra. Può giocare spalle alla porta ma è bravo anche a sfruttare gli spazi, sarà un calciatore chiave nel nostro gioco. Ha una varietà di qualità, ci darà anche maggiore peso quando arriveranno i cross dalle fasce. Non abbiamo bisogno di modificare il nostro modo di giocare per far sì che faccia bene”.

Foto: Twitter Chelsea