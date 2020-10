Tuchel: “Favoriti? L’anno scorso eravamo fortissimi, adesso siamo un’altra squadra”

Il tecnico del Psg – vice campione d’Europa, Thomas Tuchel, in vista della gara di domani contro il Manchester United di Champions League, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico dei parigini: “Non so se questo PSG è più forte di quello dell’anno scorso, lo dobbiamo dimostrare sul campo. Fare questo sarà difficilissimo perché la squadra dell’anno scorso era fortissima. Adesso dobbiamo dimostrare quanto valiamo perché la Champions scorsa è finita, dobbiamo creare un nuovo ambiente. Noi tra i favoriti? Non importa se dico sì o no. Adesso siamo un’altra squadra.”

Foto: sito psg