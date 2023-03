Il neo allenatore del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa. Alcune parole del tecnico tedesco: “Firmare un contratto con il Bayern Monaco è un onore. Ringrazio per la fiducia Oliver Kahn, Hasan Salihamidžić, Herbert Hainer e Uli Hoeneß. Il DNA del club è definito, qui si vuole vincere e la responsabilità è chiara. Non possono esserci fraintendimenti, la squadra è tra le più forti in Europa. Con questa squadra possiamo competere per qualsiasi titolo. Non vedo davvero l’ora di lavorare”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco