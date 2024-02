Tuchel e l’addio polemico al Bayern: “Ora potete mandare il vostro biglietto da visita al nuovo allenatore”

Un addio polemico, quello di Thomas Tuchel, al Bayern Monaco. Un po’ come accaduto con Mourinho alla Roma e il biglietto fatto trovare nell’armadietto dello spogliatoio di Pellegrini. La Bild riporta un retroscena che riguarda Thomas Tuchel, all’indomani dell’ufficializzazione dell’addio a fine stagione con i bavaresi.

Il popolare giornale tedesco, infatti, rende noto come Tuchel abbia scritto un biglietto a tutti i calciatori, scrivendo: “Adesso potete tutti mandare il biglietto da visita al vostro prossimo allenatore. Siete voi i responsabili da ora in poi”.

Un addio non proprio semplice da digerire e un finale di stagione complicato per il club bavarese che è in ritardo in Bundesliga (11 punti dal Leverkusen) e deve rimontare l’1-0 subito a Roma dalla Lazio in Champions. Ma il clima dove lavorare, è tutt’altro che sereno.

Foto: twitter Bayern