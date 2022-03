Tuchel e il post-Abramovich: “C’è incertezza, felici di aver chiuso il ciclo vincendo il mondiale per club”

Il Chelsea vive un momento particolare, con il patron Roman Abramovich costretto a vendere il club a seguito delle sanzioni imposte in virtù della sua vicinanza con Vladimir Putin. Di questa incertezza ha parlato anche il tecnico Thomas Tuchel, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita in programma domani contro il Burnley: “Ora c’è incertezza, ma non è sempre così per un allenatore di calcio? Sono abituato e addestrato a conviverci a diversi livelli. Questa è una cosa abbastanza nuova, ma devo conviverci. Sono positivo e spero che le cose finiscano bene, noi non possiamo farci niente”.

Tuchel prosegue: “Ciò che mi rende molto positivo è ciò che abbiamo fatto in queste circostanze contro Liverpool e Luton Town, eravamo concentrati e abbiamo offerto ottime prestazioni. L’organizzazione era quella di sempre, questo mi rende molto positivo: saremo in grado di far bene domani. Questo è anche ciò che esigiamo da noi stessi”.

Il tecnico conclude ricordando la recente vittoria del mondiale per club: “Siamo molto felici di averlo vinto per lui. Almeno abbiamo chiuso questo ciclo in cui ci ha messo passione e impegno per il club”.

Foto: Twitter Chelsea