Tuchel: “de Ligt ci serve anche in altri ruoli. Spesso l’ho provato in mediana”

Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa, analizzando anche la posizione di Matthijs de Ligt, che può giocare anche in un ruolo in mediana.

Queste le sue parole: “De Ligt centrocampista non è un test, avevamo bisogno di lui in quella posizione perché Laimer stava facendo il terzino. Dobbiamo essere tutti flessibili, specie in questo periodo. De Ligt si giocherà il posto con Upamecano e Kim al centro della difesa, il suo ruolo preferito, ma ci servirà anche in altre posizioni”.

