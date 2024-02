Tuchel: “Come sta Sané? Ha un’incredibile resistenza al dolore. Non avrebbe senso farlo riposare in vista della Lazio”

Alla vigilia della gare di Bundesliga di domani contro il Friburgo, il tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati in conferenza stampa. Queste in particolare le sue dichiarazioni su Leroy Sané:

Un pensiero sulle condizioni di Leroy Sané

“Leroy ha voglia di giocare, sempre. E’ un ragazzo che tollera incredibilmente bene il dolore. Nelle ultime settimane ha sentito qualcosa e forse ha stretto un po’ troppo i denti, ora vedo che non è completamente libero. Ha molti dolori qua e là e sta pagando un po’ questo sovraccarico. E’ importante trovare la migliore soluzione per domani. Farlo riposare in vista della Lazio? Non credo abbia molto senso, anche perché l’infiammazione potrebbe tornare fuori comunque.”

Foto: sito Bayern Monaco