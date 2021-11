Tuchel: “Chilwell ha subito una lesione al crociato. Tornerà tra almeno 6 settimane”

Ben Chilwell del Chelsea, contro la Juventus ha subito una lesione al crociato. Lo ha annunciato Thomas Tuchel, tecnico dei blues, nella conferenza stampa odierna.

Queste le sue parole: “Ben Chilwell ha subito una lesione al crociato. La prima reazione del suo corpo è stata molto positiva. Adesso dobbiamo concentrarci sulle prime sei settimane, poi speriamo che possa riprendere a giocare. È una decisione che dovrà essere presa in modo responsabile, senza fretta o pressioni. Se tutto andrà bene, questo è lo scenario migliore, non prendiamo nemmeno in considerazione quello peggiore”.

Foto: Twitter Chelsea