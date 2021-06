Tuchel: “C’è molto altro in arrivo, vogliamo raggiungere nuovi obiettivi”

Thomas Tuchel, dopo aver rinnovato il contratto con il Chelsea fino al 2024, al sito ufficiale del club ha dichiarato: “Non riesco a immaginare un’occasione migliore per il rinnovo. Sono grato per l’esperienza e molto felice di far parte della famiglia del Chelsea. C’è molto altro in arrivo e non vediamo l’ora di compiere i nostri prossimi passi con ambizione e raggiungere nuovi obiettivi”.

FOTO: Twitter Chelsea