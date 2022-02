Tuchel: “Capisco che ci sia pressione su Lukaku, visto quanto è stato pagato. Ma il bene del club viene prima”

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa, analizzando la situazione in merito a Romelu Lukaku, che sta vivendo un momento non semplice in casa blues.

Queste le sue parole: “Lukaku? E’ stato bene questa settimana, come gli altri. E’ un giocatore importante, capisco ci sia molta attenzione su di lui perché è stato pagato tanti soldi ma se guardate le cose più dall’esterno vi accorgerete che ha giocato tante partite dall’inizio. E’ la stessa situazione di Jorginho: ultimamente non ha giocato molto dall’inizio perché lo avevamo visto mentalmente un po’ stanco. Le decisioni sono sempre chiare e i giocatori le accettano. Dal momento in cui giochi per il Chelsea, accetti che il bene della squadra venga prima di tutto, ed è per questo che non c’è rancore, né da parte mia né da parte di Romelu. Felice della reazione di Lukaku? Non leggo i giornali quindi non conosco la reazione. Io mi fido dei miei giocatori e della loro concentrazione. Lui è tranquillo al momento, abbiamo recuperato alcuni giocatori e quindi anche alcune qualità”.

