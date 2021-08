Tuchel: “Cambio portiere per i rigori? Tutto programmato, ecco perché”

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria dei Blues in Supercoppa Europea. Di seguito un estratto delle sue parole:

Sulla partita

“Siamo stati molto forti nei primi 30 minuti, poi abbiamo perso palloni facili. Nel secondo tempo abbiamo perso troppi palloni e hanno meritato il pareggio. Siamo stati bravi dopo aver subito il gol. L’infortunio di Ziyech? Se togli un giocatore nel primo tempo vuol dire che è una cosa seria”.

Sul cambio portieri per i rigori

“Non è stata una cosa spontanea. Ne avevamo parlato con i portieri dopo la prima partita di coppa contro il Barnsley. Avevamo visto le statistiche ed eravamo preparati: Kepa ha la migliore percentuale nel parare i rigori, i ragazzi che hanno analizzato e i preparatori dei portieri mi hanno mostrato i dati. Abbiamo parlato con i giocatori, sappiamo che può accadere quando giochiamo nelle partite a eliminazione diretta e che possiamo riservare una sostituzione per questo motivo. È fantastico come Edouard l’abbia accettato. C’è la prova che Kepa è migliore in questo fondamentali. Sono giocatori di squadra. Mendy non è stato orgoglioso ed è stato felice di uscire dal campo per la squadra”.

Foto: Twitter Tuchel