Tuchel: “Buona prova. Lukaku? Sono felice, ero sicuro che non si sarebbe fatto influenzare dalla vicenda”

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha analizzato ai microfoni di Sky Sports la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Tottenham nella semifinale di andata della Carabao Cup: “Credo sia una vittoria meritata: un ottimo risultato perché rispecchia il gioco prodotto. Avremmo potuto segnare di più, ma è difficile farlo contro il Tottenham. Ad ogni modo, il lato positivo è che tutti sanno che al ritorno sarà una partita difficile: nulla è ancora deciso. Non siamo mai mancati stasera in termini di attenzione e impegno. I ragazzi che non hanno giocato nelle ultime settimane sono stati bravi. Eravamo schierati con il 4-4-2 in fase di possesso perché non avevo più nessuno a disposizione che mi permettesse di giocare a cinque in difesa. Ci siamo presi qualche minuto in allenamento per parlare dei principi da applicare e ho trovato una squadra molto concentrata in tal senso”.

Su Lukaku: “Sono assolutamente felice di ciò che ha fatto. Ero abbastanza sicuro che non si sarebbe fatto influenzare da quanto accaduto. Anche negli ultimi giorni sembrava rilassato, a suo agio con la situazione e mentalmente pronto. Romelu è in grado di gestire pressioni e avversità. Stasera ha fatto una buona prestazione: ha contribuito al lavoro difensivo e ha avuto le sue chance”.

Foto: Twitter Chelsea