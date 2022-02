Tuchel: “Bisogna essere realisti e non aspettarsi troppo da noi”

Domani sera iniziano gli ottavi di finale di Champions League anche per i campioni in carica del Chelsea, che ospiteranno il Lille. Queste le parole alla vigilia di Tuchel: “Non dovremmo pensare troppo al fatto che gli altri potrebbero vederci come i favoriti contro il Lille. Dobbiamo accettare che questo momento è una fase in cui le cose sembrano un po’ più difficili di altre volte. Questa la situazione per la partita di martedì. È importante essere realistici e non aspettarsi troppo da noi, e accettare che le partite contro squadre di metà classifica possano essere difficili. Una volta accettato questo, è il primo passo per diventare migliori. Siamo fiduciosi di fare una buona prestazione perché siamo un club di alto livello nelle partite a eliminazione diretta, nelle partite di coppa, in Champions League. Abbiamo i tifosi dietro di noi. Andiamo passo dopo passo e saremo pronti a combattere con loro a un livello accettabile”.

FOTO: Twitter Chelsea