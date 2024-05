Tuchel: “Avremmo dovuto segnare il terzo gol”

L’allenatore del Bayern Thomas Tuchel ha commentato così, ai microfoni di Prime Video, il 2-2 in Champions contro il Real Madridd: “Abbiamo iniziato molto bene e potevamo passare in vantaggio già dal primo minuto. Poi abbiamo smesso di rispettare il nostro piano, non so nemmeno perché. Abbiamo subito gol e le cose sono diventate difficili”

Poi ha proseguito: “Nel secondo tempo è andata meglio: abbiamo mostrato più determinazione, abbiamo realizzato il 2-1 e abbiamo avuto ancora molte occasioni. Avremmo dovuto segnare il terzo gol”.