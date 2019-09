Tuchel annuncia: “Icardi e Mbappé saranno a disposizione per la gara col Bordeaux”

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Bordeaux: “Icardi e Mbappé? Si sono allenati in gruppo e saranno disponibili per la partita di domani. Con il Bordeaux sarà un match difficile, ma dobbiamo vincere. Nonostante l’assenza di alcuni giocatori, dovremo adattarci. Spero che la sconfitta contro il Reims ci possa servire da lezione: siamo sì ancora primi in Ligue 1, ma siamo in grado di fare ancora meglio”.

Foto: Twitter ufficiale Psg