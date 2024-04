Tuchel: “Ancelotti per me è un mito. Domani avremo bisogno dei tifosi”

Il Bayern Monaco si prepara ad ospitare domani il Real Madrid, nella gara d’andata delle semifinali di Champions League. Il tecnico dei bavaresi Thomas Tuchel, in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, presentando il primo round da giocare con i Blancos:

“Ancelotti per me è un mito apprezzo la sua umiltà. Bellingham? Lui è cresciuto in modo eccezionale. Chiunque giochi per il Real Madrid gioca con la pressione e le aspettative dietro. È molto pericoloso ed è un giocatore assolutamente fondamentale. Cercheremo di trovare le giuste soluzioni. Benzema non c’è più. Era il protagonista assoluto come numero 9. Hanno compensato con un cambio di sistema. Bellingham gioca da numero 6, 8 o 10. Vinicius e Rodrigo? Sono forti. Il primo tende a dribblare partendo da sinistra. Il secondo segna i gol cruciali. Gol di Gnabry? Succederà. Non so come. Ma segnerà. Abbiamo bisogno di un’atmosfera assolutamente al top. Abbiamo bisogno che gli spettatori siano lì, che vivano la partita insieme a noi”.

Foto: Instagram Bayern Monaco