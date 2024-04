Tuchel: “Abbiamo più esperienza dell’Arsenal. Può essere un vantaggio decisivo”

Il Bayern Monaco sfiderà domani, tra le mura amiche dell’Allianz Arena, l’Arsenal, nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. L’allenatore dei bavaresi Thomas Tuchel ha presentato con le seguenti parole, rilasciate in conferenza stampa, il secondo atto del doppio confronto con i Gunners:

“Abbiamo bisogno di tutto, serve passione e disciplina tattica come all’andata perché vogliamo vincere questa partita. È estremamente importante che ogni tifoso venga a sostenere e spingere la squadra perché può essere quel qualcosa in più che ci aiuterà a battere l’Arsenal. Abbiamo un piccolo vantaggio a livello d’esperienza in questa competizione, ma sarà necessaria una prestazione al top per far sì che diventi un vantaggio decisivo. Abbiamo una partita per fare un altro passo in questa meravigliosa competizione e vogliamo dare tutto per guadagnarci questa possibilità. De Ligt? Non è mai stato la quarta scelta, abbiamo fiducia in lui come in Kim e Upamecano e abbiamo bisogno che sia al top della forma domani. L’Arsenal? Cercano di creare superiorità sulla destra con Saka e Odegaard, ma sono molto fluidi e capaci di cambiare modo di attaccare come abbiamo visto nella loro ultima gara di campionato. All’andata abbiamo giocato con molta attenzione e risolto bene la situazione, ma era solo il primo tempo. In casa abbiamo bisogno di rifare tutto come all’andata. Chi dice che dobbiamo andare avanti sbaglia perché ignora il fatto che giochiamo contro l’Arsenal e abbiamo il 50% delle possibilità di passare il turno. Noi vogliamo arrivare nuovamente in semifinale e poi fino in fondo perché la vittoria della Champions addolcirebbe la stagione. Finora noi abbiamo reso sotto le attese, ma non c’è bisogno di questo per essere motivati. Naturalmente vogliamo aiutare la Bundesliga a raggiungere il quinto posto in Champions League anche se non sarà facile. La Premier League è il campionato più duro al mondo e l’Arsenal è una delle squadre più forti del campionato. Ma noi dobbiamo dimostrare il nostro valore. Non sarà però Bundesliga contro Premier, ma Bayern contro Arsenal”.

Foto: Instagram Bayern Monaco