Tuchel: “Abbiamo chiesto di non giocare la gara vista la situazione ma ci è stato negato. Corriamo continuamente rischi”

Tuchel ha parlato dopo lo 0-0 del suo Chelsea contro il Wolverhampton: “E’ difficile capire le scelte della Federazione, abbiamo chiesto di non giocare la gara vista la situazione ma ci è stato negato. Abbiamo viaggiato in bus per 3 ore, fatto riunioni e pasti tutti insieme, molto rischioso. Siamo scesi in campo con giocatori appena rientrati da positività o infortuni, corriamo continuamente rischi. Sono preoccupato dal punto di vista medico, abbiamo avuto positività per quattro giorni consecutivi, come possiamo contrastarlo se ci fanno stare sempre insieme così a lungo? Siamo delusi e un po’ arrabbiati“.

FOTO: Twitter Chelsea