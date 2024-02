Tuchel: “A Leverkusen per vincere. Non possiamo nasconderci, loro stanno facendo un grande percorso”

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Bayer Leverkusen, sfida al vertice della Bundesliga.

Queste le sue parole: “Trenta squadre ci hanno provato e 30 squadre hanno fallito. Ci sono state alcune vittorie all’ultimo minuto per loro ultimamente. La loro corsa è straordinaria. Questo grazie alla loro qualità. Siamo solo due punti indietro. Non c’è motivo di nascondersi. E’ il momento di mettere le carte in tavola. Saremo pronti a sfidare il Leverkusen. Andremo a Leverkusen per vincere. È emozionante che due squadre stiano guadagnando punti a un livello così alto. Abbiamo avuto un’ottima campagna anche in termini di storia. Siamo completamente concentrati su ciò che possiamo fare. Vogliamo una prestazione eccezionale”.

Foto: Instagram Bayern