Tsimikas dopo il rinnovo: “Tutti i miei sacrifici sono stati ripagati”

Fresco di rinnovo di contratto fino al 2027, Kostas Tsimikas ha parlato ai canali ufficiali del Liverpool commentando il prolungamento con il club inglese: “Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto”, ha detto l’ex Olympiacos. “Mi sento come se tutti i sacrifici che ho fatto e tutto il resto siano stati ripagati. Sono molto motivato. Come ho già detto in diverse altre interviste, questa squadra ha tanti obiettivi da raggiungere e che possono essere raggiunti tutti insieme. E io voglio essere parte di questo sin dal primo minuto”.

Foto: Twitter Liverpool