Truffa ad Arda Turan. Una banca gli brucia 13 milioni: “Ogni mio risparmio è andato perso”

Brutta disavventura per Arda Turan, ex calciatore della Turchia. L’ex fantasista e alcuni giocatori ed ex giocatori del campionato turco hanno denunciato di essere stati ingannati da una banca di Istanbul, che aveva promesso ottimi profitti in caso in investimento in un fondo. L’ex trequartista di Galatasaray, Atlético Madrid e Barcellona, ha così denunciato sui social: “Tutti i miei risparmi sono andati perduti in un istante”, ha dichiarato.

Foto: Instagram personale