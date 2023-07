Trubin, la reazione social dopo l’annuncio Onana-Manchester United

André Onana è un nuovo portiere del Manchester United, lo hanno annunciato i Red Devils direttamente dai propri canali social. E tra i commenti è spuntato Anatoly Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk nel mirino dell’Inter per rimpiazzare la partenza del portiere camerunese. Trubin ha commentato il post dei Red Devils con l’emoticon degli occhi, un indizio che rimanda alla trattativa in corso per il suo sbarco a Milano. Il portiere ucraino è un obiettivo importante per i nerazzurri, ma la priorità, adesso, porta il nome di Yann Sommer.

Foto: Screen Instagram Manchester United