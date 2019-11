Trovato morto a Zurigo il parrucchiere di CR7: arrestato un sospettato

In Portogallo è stata diffusa la notizia della morte di Ricardo Marques Ferreira, parrucchiere di molte celebrità, tra cui il fenomeno della Juventus Cristiano Ronaldo. L’uomo originario di Madeira, come CR7, è stato trovato senza vita in una camera d’albergo a Zurigo, in Svizzera, dove viveva da due anni: sangue e diverse coltellate presenti sul suo corpo. A dare l’allarme è stata la donna delle pulizie, entrata nella camera alle 14 di venerdì. Secondo quanto riferito nelle ultime ore è stato arrestato un sospettato, un brasiliano di 39 anni.

Foto: Cristiano Ronaldo Twitter