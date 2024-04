Trossard: “Gara importante, ce la giocheremo. Vogliamo la semifinale. Rigori? Li proviamo tutto l’anno”

Leandro Trossard, esterno d’attacco dell’Arsenal, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bayern Monaco.

Queste le sue parole: “Penso che tutti siamo pronti, possiamo reagire dopo la sconfitta in Premier League. Per noi è una grande opportunità, tutti vogliono dimostrare di cosa siamo capaci e non c’è modo migliore per farlo domani che vincere”.

Arteta vi ha motivati per vincere la Premier League? “Non credo che abbiamo bisogno di qualcuno che ci motivi. Il nostro gruppo ha abbastanza esperienza per affrontare questo tipo di situazioni. Siamo ancora uniti. Mancano sei partite e vogliamo vincerle tutte.

Le piace essere considerato un giocatore decisivo quando entra dalla panchina? “Penso di aver avuto un buon impatto sia dall’inizio che a gara in corso. È bello se puoi fare entrambe le cose. Se puoi uscire dalla panchina e aiutare la squadra, per me è bello. Penso di poter fare entrambe le cose. Sono sempre pronto ad aiutare la squadra sia da titolare che da sostituto”.

Avete preparato eventuali rigori? “Lo facciamo per tutta la stagione. In ogni partita che giochiamo in allenamento utilizziamo sempre anche i rigori. Questo ci ha aiutato per tutta la stagione. Se l’allenatore vuole che ne tiri uno, ho dimostrato nel Community Shield che sarò sempre pronto a tirarne uno”.

Le fanno effetto tutti i discorsi negativi su di voi dopo un ko? “Solo a causa di una partita si parla molto. Siamo stati davvero bene. Soprattutto quest’anno siamo rimasti imbattuti fino all’ultima partita. Dobbiamo solo mantenere la giusta mentalità”.

