Troppi insulti ricevuti: Castillejo si cancella da Twitter

Samu Castillejo, centrocampista del Milan, è stato costretto ad eliminare il suo account Twitter.

Tutto questo perchè il giocatore ha subito una pioggia di insulti da alcuni tifosi del Milan che hanno puntato il profilo social dello spagnolo, reo di non essere ancora andato via dal club. Lo spagnolo non è un giocatore centrale nelle gerarchie di Stefano Pioli, ma questi episodi sono sempre da condannare.

Il Milan proverà chiaramente a cederlo in queste due ultime giornate di mercato.

Foto: Twitter Milan