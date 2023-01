Troost-Ekong si presenta: “Conosco Nicola, mi trovo molto bene. Voglio portare la Salernitana in alto”

Il nuovo difensore della Salernitana, Troost-Ekong, si presenta alla piazza granata parlando ai canali ufficiali del club.

Queste le sue parole: “Sono molto contento di essere qui, è un’opportunità importante per me e per la mia famiglia. La Serie A è un campionato difficile, ci ho già giocato per due anni con l’Udinese e mi sono trovato molto bene. Durante l’esperienza in Inghilterra ho sempre pensato di tornare in Italia e quando è arrivata questa opportunità da una società importante e con una grande progetto per me è stato perfetto. Mister Nicola è per me molto importante, forte come persona e come allenatore. Abbiamo lavorato tre mesi insieme e mi sono trovato molto bene. Con lui abbiamo fatto partite buone e tanti punti, quando l’ho sentito per dirmi di venire qui ho subito accettato. So del momento che sta attraversando la squadra, un periodo difficile può capitare a tutti, ci sono calciatori giovani ma forti, conosco il campionato italiano, sono pronto per dare una mano ad arrivare il più in alto possibile in classifica. Sia il campionato inglese che quello italiano sono difficili, la Premier League forse è più veloce, senza momenti di respiro. È stata una buona esperienza per me, sono cresciuto ma ritorno in Italia per migliorare ancora, anche se ho 29 anni e ho già esperienza. Il mio obiettivo è lo stesso della squadra, la permanenza in Serie A. Ho seguito la salvezza dello scorso anno, è stata impressionante”.

Foto: sito Salernitana