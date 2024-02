Troost-Ekong: “Dove giocherà Osimhen l’anno prossimo? Non posso dirvi niente, ma lo so”

William Troost-Ekong, ex difensore di Salernitana e Udinese, oggi al PAOK e capitano della Nigeria con cui è arrivato secondo nell’ultima edizione della Coppa d’Africa, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Questo, in particolare, un curioso retroscena riguardante il suo compagno in Nazionale Victor Osimhen e il suo prossimo futuro:

Osimhen le ha raccontato dove giocherà l’anno prossimo?

“(ride, ndr) Veramente non posso dirvi niente, ma lo so!”

Un commento poi sulla stagione disputata fin qui dalle sue due ex squadre di A:

Salernitana e Udinese, due sue ex squadre, non se la passano benissimo.

“Seguo sempre la Serie A, è un campionato bellissimo. Questo weekend con Salernitana-Udinese, sarà particolare per me anche perché è stata pure l’ultima partita giocata da me nel campionato scorso. Sicuramente i punti servirebbero di più alla Salernitana che all’Udinese.”

Foto: Twitter Nigeria