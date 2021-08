Trofeo Gamper, secco 3-0 del Barcellona alla Juventus

Il Barcellona domina contro la Juventus e vince il Trofeo Gamper, battendo i bianconeri per 3-0.

La squadra di Koeman è sembrata nettamente avanti ai bianconeri, nonostante la serata carica di emozioni per l’addio di Messi. A segno Depay, Braithwaite e Riqui Puig.

Non sono mancati gli omaggi al numero 10 argentino, ormai a un passo dal Paris Saint-Germain.

Per la Juve serataccia da dimenticare che fa capire come c’è tanto da lavorare per arrivare al top.

Foto: Twitter Barcellona