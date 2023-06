Secondo quanto riportato da As, la Lazio sembrerebbe essere la sfidante del Barcellona per il Trofeo Gamper. La storica “amichevole di lusso” organizzata dal Barcellona con tutta probabilità quest’anno sarà giocata dai padroni di casa e la squadra di Sarri. Occasione dunque anche per rendere omaggio a Pedro, bandiera del Barcellona e attualmente nelle fila della Lazio.

Foto: camp nou twitter ufficiale Barcellona