Trofeo Berlusconi, il Milan vince 3-1 contro il Monza. A segno Jovic, Reijnders e Maldini

Il Milan batte il Monza per 3-1 e conquista il Trofeo Silvio Berlusconi, giunto alla sua seconda edizione. Le reti rossonere sono state siglate da Saelemaekers all’11esimo minuto, da Jovic al 47esimo e da Reijnders al 56esimo; gol della bandiera per i biancorossi segnato da Daniel Maldini nel primo tempo per il momentaneo 1-1. Fonseca li cambia tutti e c’è l’esordio per Pavlovic al fianco di Tomori; c’è l’esordio anche per la 9 sulle spalle di Jovic, subito bagnata dal gol dopo due minuti. Reijnders tira un missile su punizione e fa 3-1. Poi il ritmo si abbassa. Termina così 3-1.

Foto: Instagram Milan