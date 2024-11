Trocini: “La Reggina è una squadra forte. Le responsabilità non sono diverse dallo scorso anno”

Qui di seguito le parole in conferenza di Bruno Trocini alla sua seconda esperienza sulla panchina della Reggina, dopo l’addio di Pergolizzi di poche ore fa.

“Questa è una squadra forte e la proprietà ha l’unico obiettivo di vincere poi si vedrà se fare modifiche alla rosa. So che ci sono dei giocatori che riescono a fare cose se maggiormente coccolati ma i ragazzi devono tirarsi su in primis da soli. Le responsabilità non sono diverse, l’anno scorso avevamo si qualche scusante in più ma non vedo differenze, anche perchè quando dovevano arrivare le mazzate sono arrivate lo stesso. Dopo aver accettato l’anno scorso e aver lavorato in un’annata difficilissima, non è stato affatto complicato accettare. Mi era dispiaciuto non poter proseguire l’esperienza dopo il lavoro che ho fatto, Reggio é una grandissima piazza, comunque il campionato é apertissimo e ho una squadra molto competitiva. Speriamo che mister Pergolizzi possa risolvere i suoi problemi al più presto. Ho avuto molti ragazzi dell’anno scorso, altri li conoscevo. La squadra é molto forte, mi piacerebbe riuscire a trasformare questa voglia che ho in qualcosa di positivo e importante per l’ambiente. Mi é sempre dispiaciuto non poter avere dalla nostra un ambiente che potesse trascinarsi, mi auguro di poter avere l’appoggio di tutti. Abbiamo una squadra che vuole vincere il campionato, abbiamo una rosa al top. Io parto da ciò che conosco, nel girone di ritorno la squadra aveva recepito alcune cose che io devo ritrovare velocemente, devo inculcarlo agli altri. Con una rosa così alcune rotazioni verranno naturali”.

Foto: Sito Reggina