Tris Toro con Sanabria-Pobega-Brekalo (3-2). Il Genoa si sveglia tardi, altro stop per Ballardini

Il Torino batte il Genoa 3-2, interrompendo una striscia di 4 gare senza vittoria, con due sconfitte consecutive per Juric.

Una vittoria che rilancia in granata. Ko che affonda Ballardini, che resta penultimo con 6 punti e diventando la peggior difesa, con 21 gol subiti.

Gara che vede un primo tempo di ampia marca granata, con il vantaggio di Sanabria e poi il 2-0 di Pobega.

Nella ripresa, Ballardini si gioca la carta Caicedo che affianca Destro, e i Grifoni la riaprono. E’ proprio Destro a trovare la rete per l’1-2. La gara diventa palpitante, ma il Torino la chiude nuovamente sul 3.1 con Brekalo a 10 minuti dalla fine.

Sembra fatta, ma nel finale, Caicedo trova il gol del 2-3 per i liguri. Ma ormai è troppo tardi, il Torino vince con merito e sale a 11 punti. La classifica del Genoa come detto, è brutta. Ballardini sa di essere sotto esame, questa sconfitta complica la situazione. In arrivo due gare importanti, prima lo Spezia in trasferta martedì e poi il Venezia.