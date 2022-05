Tris Napoli nell’ultima di Insigne: il capitano a segno su rigore. Genoa a un passo dalla B

Si è conclusa qualche istante fa la gara del Maradona tra Napoli e Genoa. Successo netto dei partenopei, che hanno avuto la meglio per 3-0 del grifone

È stata una giornata di festa, che ha visto il Napoli avanti dal primo all’ultimo minuto. Sfortunato il Genoa che ha preso una traversa al 13′ con Yeboah. Al 32′ il gol di Osimhen, che spedisce in rete con un bel colpo di testa un preciso cross di Di Lorenzo. Al 63′ il raddoppio firmato Insigne, su rigore. Il capitano in un primo momento aveva sbagliato, ma il Var ha fatto ripetere il penalty. Gioia grande per Insigne, acclamato dal suo pubblico. All’81’ il tris che ha chiuso i giochi di Lobotka, la cui percussione in area non ha lasciato scampo a Sirigu.

Il Genoa è quasi spacciato. Per restare in A dovrebbe sperare in un arrivo a pari punti con Cagliari e Salernitana. In tal caso sarebbe avanti per la classifica avulsa.

FOTO: Twitter Napoli