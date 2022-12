Tris dell’Inghilterra al Senegal. Ai quarti di finale sarà sfida alla Francia

L’Inghilterra si qualifica ai quarti di finale di Qatar 2022. La Nazionale dei Tre Leoni si è imposta 3-0 contro il Senegal, che ha retto per 38 minuti, salvo poi dissolversi dopo la prima rete subita e crollare.

Un primo tempo non facile per gli uomini di Southgate, che hanno rischiato e non poco. Infatti, chi meritava di andare in vamtaggio era probabilmente il Senegal. La Nazionale africana ha creato tante chance per il gol, due di queste sprecate da Dia, attaccante della Salernitana.

Al 38′, è Jordan Henderson a sbloccare la gara. Assolo strepitoso di Bellingham che serve il centrocampista del Liverpool che segna la rete del vantaggio inglese.

Il Senegal sbanda e spreca tutto in pochi minuti. Dopo il gol preso, gli africani si scollegano, perdono le misure e gli inglesi ne approfittano all’ultimo secondo di recupero con Kane, per segnare il 2-0 con cui si va al riposo.

Nella ripresa, subito il tris di Bukayo Saka, che fa calare il sipario al match e sugella la qualificazione dei britannici ai quarti di finale del Mondiale.

Ora sarà super sfida alla Francia.

Foto: Instagram personale