Tris della Juve a Udine (Chiesa, Vlahovic e Rabiot). Il Lecce ribalta la Lazio (2-1). Traversa di Immobile

La Juventus riparte con un netto 3-0 in casa dell’Udinese, in virtù di un grandissimo primo tempo degli uomini di Allegri. Vantaggio immediato per i bianconeri con Chiesa, dopo due minuti, con un destro da fuori. Il raddoppio al 20′ con Vlahovic su calcio di rigore. Udinese che ha provato a reagire, ma la Juve ha coperto bene, rischiando qualcosina, ma tutto sommato controllando la gara con merito. Nei minuti di recupero, ottima azione dei bianconeri, cross di Cambiaso in mezzo, uscita da rivedere per Silvestri e Rabiot di testa insacca il tris bianconero.

Nella ripresa, la Juve cala i ritmi, l’Udinese ci prova e sfiora in 3-4 occasioni la rete che avrebbe anche meritato. Entra anche l’uomo mercato Samardzic, i friulani provano a riaprire la contesa, ma la Juve regge bene. Anzi, all’80’ trova anche il 4-0, annullato per un fuorigioco di Iling-Junior.

Al Via del Mare di Lecce, clamorosa rimonta dei Salentini contro la Lazio. Vantaggio degli uomini di Sarri con Immobile al 26′. Lazio che controlla la gara fino all’intervallo. Nella ripresa, ottimo Lecce, che mette sotto la Lazio, spingendo per arrivare al pareggio. La chance per chiuderla però ce l’ha Immobile, che spara addosso a Falcone che salva sulla traversa! Il calcio è spietato, il Lecce la pareggia all’85’ con Almquist. Lazio che accusa il colpo e all’87’ subisce addirittura il 2-1, a segno il neo entrato Di Francesco.

Sarri si gioca il tutto per tutto nel finale, con Castellanos al fianco di Immobile, ma la frittata per i biancocelesti è fatta. Vince il Lecce che rimonta in due minuti la Lazio e ottiene un importante successo all’esordio in campionato. Brutta frenata per la Lazio.

