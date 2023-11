Tris del PSG al Montpellier. Momentaneo primato in classifica

Il PSG regola senza problemi il Montpellier con un secco 3-0. Non segna Mbappé, ma il risultato non cambia. Matattori del match, Lee, Zaire Emery e Vitinha. La compagine di Luis Enrique sale a 24 punti, momentaneamente al comando, in attesa del Nizza dei miracoli di Farioli, che è a 22, ma impegnato nelle prossime ore.

Foto: twitter PSG