Troppo Genoa per il Cagliari: è 3-0 (Thorsby, Frendrup e Gudmundsson)

Un ottimo Genoa batte un brutto Cagliari nella gara che chiude la giornata di Serie A. Le troppe assenze in casa sarda hanno fatto vedere la brutta copia degli uomini di Ranieri, visti di recente contro Juve e Inter.

Gara in discesa per il Genoa che in pochi minuti trova il doppio vantaggio, con Thorsby al 17′ e con Frendrup al 27′. La mazzata stende gli uomini di Ranieri che provano la reazione, senza però riuscire a rientrare in partita.

Nella ripresa, fa calare il sipario slla gara il terzo gol di Gudmundsson per il 3-0 del Genoa. Un Genoa che sale a 42 punti, ampiamente salvo, mentre il Cagliari resta a 32, a +3 sull’Udinese terz’ultimo.

Foto: twitter Genoa