Reijnders in cattedra, tris Milan sul Monza: a segno anche Simic e Okafor

Dopo la battuta d’arresto di Bergamo, ritrova la vittoria il Milan. Gli uomini di Stefano Pioli archiviano senza troppi patemi d’animo la pratica Monza, con un netto 3-0. A San Siro, gara indirizzata già nel primo tempo, con le reti di Reijnders al 3′ e di Simic al 41′ (primo gol in maglia rossonera per il difensore che ha preso il posto dell’infortunato Pobega). Nella ripresa, i rossoneri legittimano il successo chiudendo definitivamente i giochi con lo svizzero Okafor al 76′. Milan che si porta a quota 32, al terzo posto in classifica; il Monza di Palladino rimane fermo a quota 21 all’undicesimo posto.

Foto: Twitter Milan