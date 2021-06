Trippier: “Simeone miglior allenatore per crescere, è assolutamente pazzo”

Kieran Trippier ha parlato ai giornalisti presenti dopo l’amichevole della sua Inghilterra contro l’Austria su Simeone. Ecco le parole riportate da As: “Per me, personalmente, è stata una grande esperienza essere allenato in Spagna da uno come Simeone. Imparare una cultura diversa. Sono assolutamente felice di aver vinto il titolo col l’Atletico Madrid. Non c’è miglior allenatore per crescere. Somiglianze con Southgate? Lo stile di gioco tatticamente brillante di Gareth è simile a quello di Simeone. Hanno delle somiglianze: il modo in cui organizzano le squadre e il modo in cui sono come personaggi. Beh, in realtà sono un po’ diversi nel carattere perché Simeone è assolutamente pazzo, come si può vedere ogni gara quando corre da una parte all’altra a bordocampo o come ha corso quando abbiamo vinto l’altro giorno per il titolo. Ma sono entrambi allenatori fantastici”.