Trippier: “Mi piacciono le sfide, il Newcastle ha un progetto eccitante”

Kieran Trippier, ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle, ha commentato sui propri profili social la sua nuova avventura: “Lotterò per il Newcastle ora, volevo essere qui e aiutare la squadra, anche sul campo, con la mia esperienza. Non sono timido, cercherò di fare il meglio per il club e per i fan. Il progetto è eccitante, il club è importante, sono le motivazioni per cui sono qui. È una buona opportunità per me, mi piacciono le sfide, l’ho fatto in Spagna e lo farò qui al Newcastle”.

FOTO: Twitter Trippier