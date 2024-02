Triplo Osimhen, doppio Kvaratskhelia e Rrahmani: il Napoli dà 6 schiaffi al Sassuolo (6-1)

Si è appena concluso il match delle 18 tra Napoli e Sassuolo, recupero della 21esima giornata di Serie A. 1-6, una vittoria schiacciante e, allo stesso tempo, importante in vista di un rimonta sulla zona Europa per gli azzurri. La squadra di Calzona, con 40 punti, accorcia a 6 le lunghezze di distanza sul quinto posto dell’Atalanta. 0 punti e crisi senza fine, invece, per gli uomini di Bigica, impantanati in terz’ultima posizione in graduatoria a quota 20, a pari merito con l’Hellas Verona.



Le squadre si affrontano a viso aperto nel diluvio del Mapei Stadium e le occasioni non tardano ad arrivare. I campani partono subito forte e al 12′ hanno la possibilità di passare in vantaggio con l’ex di turno Traorè, che si coordina e prova una conclusione al volo da fuori area, ma questa esce non molto al lato della porta di Consigli. Passa appena un minuto e Ferrari salva un gol praticamente già fatto di Osimhen, intervenendo con una scivolata miracolosa e mettendo in angolo. Sembra che gli azzurri possano passare in vantaggio da un momento all’altro, ma a trovare l’1-0 sono i padroni di casa con Racic, al suo primo gol in Serie A con i neroverdi, che raccoglie una spinta corta e dai 23 metri fa partire uno splendido tiro di prima intenzione che non dà scampo a Meret. Il Napoli prova a riorganizzarsi e prova ad acciuffare il pareggio al 26′ con Osimhen, che resiste alla marcatura di Tressoldi e dal vertice dell’area scaglia un forte diagonale che esce di poco sopra alla traversa. Tenta e ritenta e la formazione di Calzona trova il gol del pari alla mezz’ora grazie ad una splendida triangolazione, con tacco annesso di Anguissa, che libera Rrahmani in area e piazza alle spalle di Consigli con l’interno destro. Il Napoli, a questo punto, va in fiducia totale e, un giro di lancette dopo, trova addirittura la forza di passare in vantaggio e di ribaltare il risultato. Marcatore questa volta il solito Osimhen, che raccoglie un assist di Politano e, da rapace d’area di rigore, gonfia di nuovo la rete. I campani provano a questo punto a far girare la palla per scardinare ancora la difesa nemica e ci riescono al 41′ ancora con il proprio numero 9 imbeccato ancora da Politano. Doppietta personale e negli spogliatoi si va sul risultato di 1-3 per il Napoli. Ad inizio ripresa gli azzurri chiudono definitivamente il match. Al 47′ trovano il terzo gol grazie alla tripletta di Osimhen, abile a raccogliere un assist al bacio di Kvara dopo un errore clamoroso in costruzione di Tressoldi. 4 minuti dopo è invece il georgiano, in ripartenza, ad iscriversi nel tabellino dei marcatori con un tiro a giro sul palo più lontano. Il Napoli, forte del quadruplo vantaggio, inserisce il pilota automatico e controlla la gara, costringendo gli avversari a rincorrere la palla. I minuti scorrono e gli emiliani, nonostante tentino una timida reazione, non riescono a graffiare come si deve gli avversari. La gara scorre così tranquilla fino al minuto 75. I campani sono una valanga e Kvara firma la propria doppietta personale, dopo un batti e ribatti in area su sviluppi da angolo. Nessuna emozione particolare, poi fino al triplice fischio. Risultato finale di 1-6 e rilancio in classifica per il Napoli, che torna al successo in campionato dopo quasi un mese.