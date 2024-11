Tripletta Iemmello, la Samp fa 3-3 ma Sottil non convince. Poker Cremonese

Concluse le gare delle 15 in Serie B. Tanti pareggi e spettacolo nelle 4 gare in programma. Spicca il 4-0 netto della Cremonese a Bolzano. Tre a tre a Marassi tra Sampdoria e Catanzaro. I calabresi sfiorano l’impresa con una tripletta di Iemmello, un pareggio che potrebbe essere fatale per Sottil alla luce di un rendimento che non soddisfa. Ricordiamo che la Samp ha sempre Andrea Pirlo sotto contratto.

Questi i risultati:

Brescia-Bari 1-1

Cittadella-Juve Stabia 2-2

Sampdoria-Catanzaro 3-3

Sudtirol-Cremonese 0-4

Foto: sito Catanzaro