La Juve raggiunge la Lazio in semifinale! Poker bianconero al Frosinone nel segno di Milik (tripletta) e Yildiz

La Juventus raggiunge la Lazio in semifinale di Coppa Italia. I bianconeri calano il poker al Frosinone con le firme di Milik – autore di una tripletta – e Yildiz. La gara si sblocca dopo 10′ e la firma è di ArkadiuszMilik. Il bomber polacco, preferito a Vlahovic, ha trasformato impeccabilmente il rigore conquistato dal suo compagno Miretti dopo una spinta in area di Lirola. Al 38′ arriva anche la doppietta personale di Milik che inventa e firma lui stesso il gol del 2-0 contro il Frosinone. Il polacco è bravo a pescare McKennie con un lungo cambio di gioco per poi farsi trovare appostato sul secondo palo dallo stesso compagno americano e siglare la sua personale doppietta. Al 48′ è Ancora lui, ancora Arek Milik al 48′. Il regalo stavolta è tutto di Mazzitelli e Cerofolini: il giocatore ciociaro, servito da un passaggio breve del suo portiere, non si accorge infatti dell’arrivo di Locatelli, che gli ruba palla e serve davanti alla porta il polacco per la tripletta personale. Dopo un gol annullato al 58′ a Milik, pescato in posizione di offside dal VAR dopo un tocco vincente sotto porta su tiro di Miretti da fuori area, al 61′ ci ha pensato il giovane Kenan Yildiz a segnare il 4-0 con un gran tocco al volo su lancio in profondità di McKennie. Termina così 4-0 all’Allianz Stadium, la Juventus prosegue il suo cammino in Coppa Italia e affronterà la Lazio in semifinale.

Foto: Instagram Juventus