Triplete per il Manchester City. In Inghilterra c’era riuscito solo lo United di Ferguson

Il Manchester City vince la finale di Champions e ottiene il suo “Triplete”, o “Tremble” per dirla all’inglese. Il primo della storia del club, il secondo della carriera di Pep Guardiola, nessun allenatore ne aveva mai fatti due. Stagione che almeno in Premier sembrava compromessa, invece una clamorosa rimonta sull’Arsenal ha permesso la vittoria del campionato. Sabato scorso era arrivato il secondo titolo, in FA Cup, battendo lo United, e ieri sera la vittoria della Champions con l’Inter.

In Inghilterra è la seconda volta che un club festeggia il Triplete. Era accaduto solo al Manchester United di Sir Alex Ferguson, che nel 1998-99, vinse appunto Premier, FA Cup e Champions, in una finale thrilling contro il Bayern Monaco.

Foto: twitter Manchester City