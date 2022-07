Tripi: “Mourinho aiuta molto noi giovani, queste amichevoli ci servono per crescere”

AL sito ufficiale della Roma ha parlato il giovane Filippo Tripi, autore del primo gol contro la Portimonense: “Se prendi sottogamba queste amichevoli rischi di farti male e di fare brutte figure e quindi noi abbiamo dato tutto ciò che abbiamo”

Siete arrivati a metà del ritiro in Portogallo:

“Lavoriamo bene o male come sempre, come facciamo tutto l’anno, senza calare di intensità e abbiamo ripreso bene come abbiamo lasciato l’anno scorso”

Hai ripreso bene, segnando il primo gol. Mourinho vi aiuta a voi giovani?

“Il mister ci aiuta tanto dal punto di vista dell’intensità e se entri in campo così per gli avversari è difficile. Queste amichevoli ci aiutano a crescere”.

Foto: twitter Roma