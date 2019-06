Tripaldelli: “Rappresentare l’Italia è un orgoglio. Vogliamo vincere il Mondiale”

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ora di proprietà del Sassuolo, Alessandro Tripaldelli è uno dei protagonisti che sta vivendo con l’Italia Under 20 il Mondiale in Polonia. Intervistato dai microfoni di Sky Sport il terzino della Nazionale ha dichiarato: “Questo è un gruppo unito, lavoriamo tutti insieme e ci aiutiamo reciprocamente. Inutile nascondersi adesso: il nostro obiettivo è vincere il Mondiale. Ormai siamo lì, non possiamo non crederci. Abbiamo già dimostrato di essere una squadra forte, siamo anche arrivati in finale ad un Europeo. Indossare questa maglia è motivo d’orgoglio e un grandissimo onore. Abbiamo la fortuna di rappresentare l’Italia in un palcoscenico così importante come la Coppa del Mondo”.

Foto: Calcio.Fanpage.com