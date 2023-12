Trionfo Osimhen: è il miglior giocatore africano del 2023

Victor Osimhen ha vinto il premio come miglior calciatore africano dell’anno per il 2023. Il bomber del Napoli è stato premiato pochi minuti fa durante la cerimonia dei CAF Awards, premi assegnati dalla federazione africana. Dopo aver conquistato lo Scudetto con i partenopei, vincendo anche il titolo di capocannoniere, Osimhen aggiunge un nuovo trofeo individuale alla sua bacheca, superando la concorrenza di superstar mondiali come Mohamed Salah e Sadio Mané.

Foto: Instagram Napoli